Учёный из Бурятии участвовала в международной конференции в Москве



24-25 октября в Москве состоялась XXIII международная научная конференция «Китай, китайская цивилизация и мир: история, современность, перспективы», организованная Институтом Дальнего Востока РАН совместно с научным советом РАН, обществом российско-китайской дружбы и Российско-китайским комитетом мира, дружбы и развития по проблемам комплексного изучения современного Китая.



Торжественное открытие конференции проходило в президентском зале президиума РАН. В первый день конференции прошли пленарное заседание и круглые столы на темы «Экономический пояс Шёлкового пути: проблемы и перспективы», «История Великого Чайного пути». Во второй день работа конференции проходила по шести секциям: «Экономика Китая», «Внешняя политика Китая», «Внутренняя политика Китая и государственное строительство», «Китай: история и современность», «Духовная культура Китая (философия, религия)», «Китайский язык, образование, литература и искусство».



В заседании круглого стола «История Великого Чайного пути» приняла участие замдиректора по научной работе Кяхтинского краеведческого музея Лидия Цыденова с докладом «Чайный путь. Купеческий тракт к Байкалу». Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

