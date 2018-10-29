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Юные улан-удэнцы отметили «Happy Halloween» (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздник отметили в Галерее искусств народов Азии. Байкал-Daily представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне, 28 октября, в Галерее искусств народов Азии отпраздновали «Happy Halloween!» (Счастливый Хэллоуин). Гостей ждал театр теней, квест-представление, а также тематическая фотозона.

- Дети всех возрастов вместе со своими родителями участвовали в мастер-классах, викторинах, попробовали себя в роли актёров, декораторов и костюмеров, - пишут в соцсети организаторы праздника.

Лица детей разрисовали аквагримом в виде бабочек, пиратов, тыкв, летучих мышей и других персонажей. Вечер закончился танцами и угощениями.
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Справка:

Хэллоуин (от англ. Halloween) отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

Неотъемлемая часть Хэллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Они насыщены чёрным и красным цветами, выполнены в виде мантий – балахонов с капюшоном. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия. В России Хэллоуин не так популярен, однако проводятся тематические мероприятия.

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