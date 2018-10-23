Инцидент произошёл второй день подряд
Накануне, 22 октября, в 17:55 на котельной школы № 13 в Улан-Удэ в микрорайоне Аршан вновь упало давление. Пришлось отключить котёл и сетевой насос. Из-за это без теплоснабжения опять остались детский сад №19 «Ромашка», школа №13, 4 малоэтажных жилые дома по улице Дарвина 40, 41, 42, 43.
В 21:05 после повторного включения сетевого насоса давление в системе стабилизировалось, котлоагрегат запустили. Время отключения составило 2 часа 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 21 октября, здесь также произошло отключение тепла. Но тогда неполадку устранили менее, чем за два часа.
Улан-удэнцы более двух часов оставались без отопления
Общество, Фото:
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