Студенты Улан-Удэ поучаствовали в интеллектуальной игре



В интеллектуальную игру сыграли студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа в рамках проведения месячника бурятского языка. В мероприятии приняли участие 4 команды – факультет дошкольного и начального образования, факультет физической культуры, художественно-графическое отделение и отделение музыкального образования.



Игра состоялась в классическом формате - по круговой системе. Она включала в себя четыре этапа. Победителем раунда становилась команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов. Игрокам команд требовалось проявить не только быстроту мышления, но и скорость реакции.



Первый тур включал в себя классические вопросы на знание родного языка, национальной культуры, быта; вопросы на логику и блиц-опрос. Во втором этапе «Визуализация» все вопросы были зашифрованы в картинках. Третий этап был музыкальным. По словам участников, четвёртый этап оказался одним из самых интересных. Студентам предлагалось озвучить кусочек известного российского мультфильма на бурятском языке.



По итогам игры жюри отметило убедительные, аргументированные выступления всех присутствующих. Первое место заняла команда музыкального отделения; второе - факультет дошкольного и начального образования; третье – факультет физической культуры, четвёртое – художественно-графическое отделение, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

