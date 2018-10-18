Претендентам обещают высокую зарплату и различные льготы
Отдельный специализированный батальон ДПС ГИБДД ОР МВД по Бурятии приглашает на работу молодых людей в возрасте до 35 лет на должности среднего начальствующего состава. Среди требований – высшее или среднее профессиональное образование, служба в Вооружённых силах РФ и др. в рамках закона «О полиции».
При приёме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий: стабильная высокая заработная плата, предоставление материальной помощи, ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным проездом с семьей по территории России, бесплатное качественное медицинское обслуживание, возможность получения гарантированной льготной пенсии.
По всем вопросам приёма на службу в органы внутренних дел можно обращаться в группу кадров ОСБ ДПС ГИБДД ОР МВД по РБ (ул. Шаляпина, 18), телефон 29-29-16.
Жителей Бурятии приглашают на службу в ГИБДД
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