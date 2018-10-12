Они путешествуют по маршруту «Легенды Байкала»
Десять школьников из кадетского казачьего класса «Доблесть» (посёлок Уфимский) 8 октября высадились на платформу железнодорожной станции Улан-Удэ, сообщает информационный портал Свердловской области.
Обучающиеся Уфимской средней школы Георгий Усубян, Дмитрий Ноговицин, Анастасия Меньшикова, Юлия Артёмова, Екатерина Чусова, Михаил Чирков, Сергей Соломеин, Владимир Кокотов, Полина Турышева, Анна Янгельдина и их наставник Любовь Патракова отправились в десятидневное путешествие в Сибирь. Данный вояж проходит в рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия» и является поощрением кадетского казачьего класса «Доблесть» за успехи в обучении.
Ребята за четыре дня пребывания в Бурятии (шесть дней – это дорога туда-обратно) освоят культурно-познавательный маршрут «Легенды Байкала», в рамках которого предлагается обширная экскурсионная программа. Это и посещение буддийского монастыря, и ознакомление с традициями и бытом бурят, и поездка в Байкальский природный биосферный заповедник, и много других интересных экскурсий.
Сборы в поездку были недолгими: следовало оформить ряд документов, без которых выезд детей за пределы населенного пункта невозможен, и оплатить проезд до пункта назначения и обратно. На стадии сбора денежных средств на оплату проездных документов выяснилось, что многодетной семье ученицы Анны сумма в 13 тыс. рублей является неподъемной. И здесь уфимцы взялись помочь девочке всем миром: обратились к неравнодушным односельчанам и нужную сумму набрали, дав возможность Анне.
Уфимские кадеты путешествуют по Бурятии
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