Больница в Бурятии поздно рассчитывалась по счетам

Главбуха медучреждения оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, Мухоршибирская центральная районная больница нарушила закон в сфере контрактной системы.



Между ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» (заказчик) и ООО «Вымпел» (поставщик) заключён договор на поставку изделий медицинского назначения. Поставщик поставил медицинское оборудование согласно акту приёма-передачи товара.



Однако больница рассчиталась с заказчиком позднее установленного договором срока. Аналогичные нарушения выявлены ещё по 4 договорам, заключённым учреждением с субъектами малого и среднего бизнеса.



В этой связи главному врачу ЦРБ внесено представление. По результатам рассмотрения 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении главного бухгалтера учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

