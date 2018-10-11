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Больница в Бурятии поздно рассчитывалась по счетам

Больница в Бурятии поздно рассчитывалась по счетам
Общество,  Фото:pixabay.com
Главбуха медучреждения оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, Мухоршибирская центральная районная больница нарушила закон в сфере контрактной системы.

Между ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» (заказчик) и ООО «Вымпел» (поставщик) заключён договор на поставку изделий медицинского назначения. Поставщик поставил медицинское оборудование согласно акту приёма-передачи товара.

Однако больница рассчиталась с заказчиком позднее установленного договором срока. Аналогичные нарушения выявлены ещё по 4 договорам, заключённым учреждением с субъектами малого и среднего бизнеса.

В этой связи главному врачу ЦРБ внесено представление. По результатам рассмотрения 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении главного бухгалтера учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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