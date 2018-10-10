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Иркутская область скоро полностью перейдёт на цифровое телевидение

Общество, 
Произойдёт это в январе 2019 года

В правительстве Иркутской области прошло совещание, на котором главным вопросом стала готовность территории к переходу на цифровое наземное эфирное вещание.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» переход на цифровое теле- и радиовещание ведётся по всей стране. В Иркутской области уже создана сеть цифрового эфирного телевещания из 152 передающих станций. Охват населения региона, согласно системному проекту, составляет 96,8%. Этот показатель соответствует целевым индикаторам. Стопроцентный охват жителей области может быть достигнут с помощью других (не эфирных) способов распространения телесигнала.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что в населённых пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, проживает 3,2% населения области (562 населённых пункта). Там предполагается обеспечение телевизионного сигнала с помощью спутникового вещания. Правительство России определило спутниковых операторов («НТВ+», «Триколор ТВ»), которые будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы двух мультиплексов на территориях, не охваченных эфирным цифровым сигналом.

Именно на этих территориях, по словам специалистов, жителям будет необходимо приобрести спутниковое приёмное оборудование операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ». Тем, кто живёт в зоне покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием, для приёма телевизионного сигнала необходима антенна дециметрового диапазона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная), телевизор или телеприставка, поддерживающие стандарт вещания DVB-T2.

В отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Руслан Болотов попросил руководителей управления Почты России по Иркутской области рассмотреть возможность реализации в отделениях почтовой связи региона спутникового приёмного оборудования, а также телевизионных приставок, поддерживающих стандарт вещания DVB-T2. Там же должна быть размещена информация о переходе на цифровое телевидение. Оповещением населения обязаны заняться руководители муниципалитетов и органов местного самоуправления.

Важным аспектом информационно-организационной работы, по мнению председателя регионального правительства, должна стать работа волонтёров по оказанию помощи пожилым людям в части подключения пользовательского оборудования для приёма цифрового эфирного телесигнала.

– При переходе на цифровой формат вещания необходимо оказать социальную поддержку пожилому населению и жителям в части подключения и настройки цифровых приставок. Этим могут заняться волонтёры молодёжных организаций, – отметил Руслан Болотов.

Сейчас жителям Иркутской области доступны 10 цифровых телеканалов и три радиоканала в первом мультиплексе (РТРС-1): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». В составе первого мультиплекса осуществляется вещание региональных программ ГТРК «Иркутск» с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Вещание второго мультиплекса (РТРС-2): («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сегодня уже ведётся в городах с населением более 50 тыс. человек. Остальные объекты сети вещания второго мультиплекса переведены в режим ожидания до конца 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона. 
цифровое телевещание
 
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