В республике поддерживают малоимущие семьи
В целях социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетнего ребёнка (детей), постоянно проживающим в Бурятии предоставляется компенсация расходов по оплате жилья по договору найма. Компенсация предоставляется одному из родителей в случае, если его семья, заключившая договор найма на срок более года, состоит на учёте в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Также среднедушевой доход семьи не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Бурятии, которая составляет 9960 руб. По вопросу предоставления компенсации необходимо обращаться в клиентские службы отделов социальной защиты населения по месту жительства.
На сегодняшний день компенсацией расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения воспользовались 5 семей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
5 семей Бурятии получили компенсацию за найм жилья
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