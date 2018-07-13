Жителей Железнодорожного района Улан-Удэ наградили знаками отличия

«За вклад в развитие Железнодорожного района города Улан-Удэ» - такой знак отличия накануне получили 15 жителей



В их числе и руководители различных учреждений, и люди с активной жизненной позицией, проработавшие на предприятиях района более 30 лет.



Активистам Советов многоквартирных домов вручили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и активную жизненную позицию.



Вручение медалей продолжится на торжественных мероприятиях, которые будут проходить в июле и августе. А праздничная программа, посвящённая юбилею района, состоится 30 августа с 17:00 до 22:00 в парке им. С.Н. Орешкова.



Решение о вручении знака отличия «За вклад в развитие Железнодорожного района города Улан-Удэ» было принято в 2018 году. Этот знак вручается жителям, которые из года в год делают свой район чище и краше зачастую абсолютно бескорыстно, сообщили в администрации Железнодорожного района.

