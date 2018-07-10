Услуга предоставляется бесплатно
4 июля в центре занятости населения Кабанского района работал психолог по оказанию психологической поддержки безработным гражданам. Консультация проводится как в групповом, так и в индивидуальном режиме.
Она предоставляется бесплатно и может быть проведена несколько раз. Всего с начала года такую услугу получили более 75 безработных граждан Кабанского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.
- В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем социального статуса человека трудоспособного возраста является безработица. Психологическое состояние и особая жизненная позиция безработного обусловливают необходимость использования такой формы работы, как психологическая поддержка, - сообщают организаторы.
Безработные жители Бурятии обращаются к психологу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём будет проходить 18 июля
Китайская газета «Гуандун синькуай» подготовила публикацию о том, где можно отдохнуть в России, за исключением городов-мест проведения чемпионата мира по футболу
Мужчине не предоставили достоверную информацию
Сама общественница назвала произошедшее «дискриминацией по признаку инвалидности»
Жителей республики приглашают собрать команду
Делегация Бурятии была самой многочисленной на фестивале «Алтаргана» в Иркутской области. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Услуга предоставляется бесплатно
Люди начали жаловаться уполномоченному по правам человека
В горах возможен мокрый снег
Также посетители фестиваля увидели этножилища
Также они побывали на лекциях и мастер-классах
В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана
Горожане смогут увидеть большую плакатную выставку
Там будут соревноваться лучшие повара
Он оперативно доставит спецгрузы в бедствующие районы