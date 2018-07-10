Безработные жители Бурятии обращаются к психологу

Услуга предоставляется бесплатно



4 июля в центре занятости населения Кабанского района работал психолог по оказанию психологической поддержки безработным гражданам. Консультация проводится как в групповом, так и в индивидуальном режиме.



Она предоставляется бесплатно и может быть проведена несколько раз. Всего с начала года такую услугу получили более 75 безработных граждан Кабанского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.



- В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем социального статуса человека трудоспособного возраста является безработица. Психологическое состояние и особая жизненная позиция безработного обусловливают необходимость использования такой формы работы, как психологическая поддержка, - сообщают организаторы.