В Улан-Удэ пройдёт выставка уникальных книг

Жители смогут увидеть издания по психологии
В Национальной библиотеке пройдёт выставка отдела редких и ценных книг «Отраженье исчезнувших лет. Издания 19 - начала 20 веков», где гостям покажут экспозицию по психологии.
Участники мероприятия увидят труды Эрнста Маха - «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» и «Познание и заблуждение: очерки по психологии исследования». Особое место занимают книги французского психолога Теодюля Рибо «Творческое воображение» (1901), «Болезни личности» (1886) и «Болезни памяти» (1881). Будут представлены сочинения и русских учёных, например, очерк «К вопросу, что такое сознание?» (1917) Сахарова.
В читальном зале отдела редких и ценных книг можно ознакомиться со всеми представленными изданиями. Выставка открыта весь июль с 9 до 18 часов, кроме пятницы и воскресенья, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.
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