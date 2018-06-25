Осуждённых в Забайкальском крае будут кормить мраморной говядиной

Это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья



В Забайкальском крае расширено меню для осуждённых: в рацион питания введена мраморная говядина.



Это стало возможным за счёт приобретения и выращивания крупнорогатого скота, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Так, ИК-1 города Нерчинск, уже закупило более ста голов телят абердин–ангусской породы. Это специализированная мясная порода крупного рогатого скота, выведенная в Шотландии и распространённая в настоящее время во многих странах. Скот быстро и хорошо откармливается и имеет превосходство над другими породами по качеству туш. Отличительной особенностью этих животных является и то, что они могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.



Для выпаса животных на специально отведённой территории планируется трудоустроить не менее пяти осуждённых. Полученный от работы на свежем воздухе доход они смогут направить на погашение исковых обязательств или помощи близким.



В настоящее время краевое управление ФСИН России заключило контракт с ИК-1 на внутрисистемную поставку мясной продукции для остальных учреждений края, благодаря чему расширится ассортимент продуктов питания в столовых для осужденных во всех подразделениях УФСИН.

