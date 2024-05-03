Смертельным наездом и массовой дракой возле ночного клуба в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался недавним конфликтом у ночного клуба на улице Жердева в Улан-Удэ. Всё произошло ещё утром 1 мая. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» писали, что вспыхнула массовая драка. 21-летний водитель автомобиля Nissan сел за руль авто и начал давить собравшихся на парковке людей. Он переехал 22-летнего молодого человека.
В итоге молодой человек через несколько часов скончался в больнице от травм. Есть и другие пострадавшие.
Ранее в МВД по Бурятии сообщили, что водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения. На него составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В полиции начали проверку, после которой пообещали принять правовое решение.
Главный следователь России уже затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, возбужденному в СУ СКР по Бурятии. О его расследовании отчитается руководитель управления Вячеслав Сухоруков. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на розыск водителя, подчеркнули в ведомстве.