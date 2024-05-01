Молодого человека сбили на парковке ночного клуба
Сегодня днём в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети сообщили, что рано утром по улице Жердева произошла драка.
- Две повреждённые машины, в обеих разбиты стекла. Источник пишет, что была серьёзная драка, - говорилось в посте.
На записи, прикреплённой к посту, было видно, что на месте работали правоохранители.
Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства конфликта, произошедшего сегодня около 05.30 на улице Жердева Октябрьского района, в результате которого 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» на парковке ночного клуба совершил наезд на 22-летнего пешехода.
Молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медучреждение, где через несколько часов скончался.
- Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено правовое решение, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта
Происшествия, Фото:
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