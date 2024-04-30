Инцидент произошёл на Элеваторе
В Улан-Удэ временно закрывали движение трамваев с Элеватора на Новый мост. Причиной стал сложившийся пантограф (так называют «рога» у трамвая) на «Богатыре».
В аварийном режиме вагон поднялся на «Октябрь» и вскоре движение трамваев было восстановлено.
«Богатырь» недавно вышел на линию в Улан-Удэ. Двухсекционные вагоны появились в столице Бурятии в марте. Всего по городу курсируют два вагона.
В Улан-Удэ из-за «Богатыря» останавливали движение трамваев
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