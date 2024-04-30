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В Улан-Удэ из-за «Богатыря» останавливали движение трамваев

В Улан-Удэ из-за «Богатыря» останавливали движение трамваев
Общество,  Фото:Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
Инцидент произошёл на Элеваторе

В Улан-Удэ временно закрывали движение трамваев с Элеватора на Новый мост. Причиной стал сложившийся пантограф (так называют «рога» у трамвая) на «Богатыре».

В аварийном режиме вагон поднялся на «Октябрь» и вскоре движение трамваев было восстановлено.

«Богатырь» недавно вышел на линию в Улан-Удэ. Двухсекционные вагоны появились в столице Бурятии в марте. Всего по городу курсируют два вагона.

трамвай

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