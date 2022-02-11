В Бурятии фермеры начнут выпускать консервированные яйца

Бизнес, Фото: предоставлено правительством РБ

Экзотическое лакомство решили выпускать фермеры, у которых около пяти тысячи перепелов



Фермеры Лютаевы из Прибайкальского района Бурятии планируют выпускать лапшу и консервированные яйца.



Уже начались работы по строительству нового цеха – здесь будут выпускать лапшу из твёрдых сортов пшеницы на перепелиных яйцах.



Помимо этого, в планах фермеров открыть ещё один цех, уже по консервированию перепелиных яиц, в стеклянных банках или в вакууме.



- Ищем технолога, и нам нужно просчитать безопасность всей линии производства консервированных яиц. Сейчас у нас до пяти тысяч перепелов, которые находят в специальной автоматизированной линии и 1000 кур-бройлеров, которые находятся в свободном выгуле, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья Лютаева.



Консервированные яйца, или как их ещё называют в Китае «синхуа» (что в переводе означает «цветы сосны») – экзотическое лакомство, позволяющее сохранить все полезные свойства яиц перепелов. Они богаты аминокислотами и витаминами.



Ферма работает с 2015 года, тогда молодое предприятие получило грант. Хозяйство разводит племенных перепелов маньчжурской и эстонской пород и кур-бройлеров. Сейчас на ферме в год реализуется до 1,5 миллиона яиц и полторы тысячи тонн мяса перепелов, шести тонн мяса кур-бройлеров. А также у Лютаевых редкая и вымирающая порода пчел – среднерусская, хозяйство выпускает до тонны органического меда в год. У фермеров есть свой комбикормовый завод, продукцией которого питаются перепела и куры.

