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В Улан-Удэ ищут похитителя барсетки, набитой деньгами

В Улан-Удэ ищут похитителя барсетки, набитой деньгами
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В сумке было 45 тысяч рублей

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы. Всё произошло ранним утром 28 апреля в увеселительном заведении на улице Бабушкина. Как сообщили в МВД по Бурятии, около 04:00 неизвестный похитил женскую барсетку, в которой лежало 45 тысяч рублей.

В ведомстве обнародовали его приметы. Подозреваемый – мужчина европейской внешности и ростом 175-180 сантиметров. Он был в белой рубашке, серых или голубых джинсах и чёрной куртке. На вид предполагаемому злоумышленнику 35-45 лет. На руке есть татуировка.

Тех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемом или его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(3012) 43-02-02 или 102(112).  
кража деньги полиция МВД Бурятии

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