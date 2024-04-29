В Улан-Удэ ищут похитителя барсетки, набитой деньгами

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В сумке было 45 тысяч рублей



В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы. Всё произошло ранним утром 28 апреля в увеселительном заведении на улице Бабушкина. Как сообщили в МВД по Бурятии, около 04:00 неизвестный похитил женскую барсетку, в которой лежало 45 тысяч рублей.



В ведомстве обнародовали его приметы. Подозреваемый – мужчина европейской внешности и ростом 175-180 сантиметров. Он был в белой рубашке, серых или голубых джинсах и чёрной куртке. На вид предполагаемому злоумышленнику 35-45 лет. На руке есть татуировка.



Тех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемом или его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(3012) 43-02-02 или 102(112).

