В сумке было 45 тысяч рублей
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы. Всё произошло ранним утром 28 апреля в увеселительном заведении на улице Бабушкина. Как сообщили в МВД по Бурятии, около 04:00 неизвестный похитил женскую барсетку, в которой лежало 45 тысяч рублей.
В ведомстве обнародовали его приметы. Подозреваемый – мужчина европейской внешности и ростом 175-180 сантиметров. Он был в белой рубашке, серых или голубых джинсах и чёрной куртке. На вид предполагаемому злоумышленнику 35-45 лет. На руке есть татуировка.
Тех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемом или его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(3012) 43-02-02 или 102(112).
В Улан-Удэ ищут похитителя барсетки, набитой деньгами
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В сумке было 45 тысяч рублей
Бурого хищника заметили на просёлочной дороге
От агрессивных псов девочку спас оказавшийся рядом сторож
Малыш ушёл из дома совершенно один и не вернулся
Он пропал вчера в Советском районе
Автобус перевозил учеников вторых классов
Также обнаружено возгорание в Муйском районе
Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств со счетов опекаемых детей в размере более 30 млн рублей
Девочку передали под опеку родственнику
Местные жители заявили, что он предлагает ребятишкам покататься на своём авто
Его не будет 2 и 3 мая
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в Энергетике
Мужчина был судим за аналогичное преступление в 1999 году
Из школы они сбегали через окно
Пострадавшему малышу всего восемь месяцев