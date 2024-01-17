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В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию

В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Наркотические вещества он привязал к стрелам

23-летний парень намеревался перебросить наркотики в улан-удэнскую исправительную колонию №2 строгого режима. Однако молодого человека задержали сотрудники колонии.

- В ходе досмотра автомобиля, на котором прибыл задержанный, обнаружены и изъяты шесть полимерных свёртков, а также арбалет со стрелами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Молодой человек признался, что в свёртках находится наркотическое вещество. Наркотики он рассчитывал доставить осуждённым, выпустив стрелы.

Материалы переданы в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии для исследования изъятого вещества и возбуждения уголовного дела.

Подобные инциденты в республике не редкость. Ещё одного «Робин Гуда» поймали в сентябре 2023 года у стен той же колонии №2. А в конце 2023 года в Гусиноозёрске осуждённым пытались перебросить телефоны с помощью спортивной рогатки
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