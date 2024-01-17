Наркотические вещества он привязал к стрелам
23-летний парень намеревался перебросить наркотики в улан-удэнскую исправительную колонию №2 строгого режима. Однако молодого человека задержали сотрудники колонии.
- В ходе досмотра автомобиля, на котором прибыл задержанный, обнаружены и изъяты шесть полимерных свёртков, а также арбалет со стрелами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Молодой человек признался, что в свёртках находится наркотическое вещество. Наркотики он рассчитывал доставить осуждённым, выпустив стрелы.
Материалы переданы в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии для исследования изъятого вещества и возбуждения уголовного дела.
Подобные инциденты в республике не редкость. Ещё одного «Робин Гуда» поймали в сентябре 2023 года у стен той же колонии №2. А в конце 2023 года в Гусиноозёрске осуждённым пытались перебросить телефоны с помощью спортивной рогатки.
В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Связано это с делом печально известного подрядчика
Пожилая женщина отдала все свои накопления
Наркотические вещества он привязал к стрелам
Шоколадки он продал прохожим
Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы
ДТП запечатлел видеорегистратор
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
Обошлось без пострадавших
За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав
Ущерб превысил 165 тысяч рублей
Прокуратура начала проверку
Они затопили проезжую часть
Произошла поломка одного вагона
Происшествия, 16.01.2024
Он использовал запрещённые законом способы охоты