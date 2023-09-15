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Возле улан-удэнской колонии поймали очередного «Робин Гуда» с арбалетом

Возле улан-удэнской колонии поймали очередного «Робин Гуда» с арбалетом
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Он хотел запустить «подарки» для осуждённых

В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 предотвратили очередную попытку доставки наркотиков. Задержанный мужчина планировал запустить их из арбалета.

- В ходе оперативно-розыскного мероприятия задержан гражданин, у него обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свёртками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы, полимерные свёртки с наркотическим веществом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

«Робин Гудом» оказался 30-летний житель Улан-Удэ.

Изъятые наркотические средства направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Бурятии.

наркотики колония

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