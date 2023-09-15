Возле улан-удэнской колонии поймали очередного «Робин Гуда» с арбалетом

Происшествия, Фото: УФСИН по Бурятии

Он хотел запустить «подарки» для осуждённых



В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 предотвратили очередную попытку доставки наркотиков. Задержанный мужчина планировал запустить их из арбалета.



- В ходе оперативно-розыскного мероприятия задержан гражданин, у него обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свёртками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы, полимерные свёртки с наркотическим веществом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



«Робин Гудом» оказался 30-летний житель Улан-Удэ.



Изъятые наркотические средства направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Бурятии.



