Он хотел запустить «подарки» для осуждённых
В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 предотвратили очередную попытку доставки наркотиков. Задержанный мужчина планировал запустить их из арбалета.
- В ходе оперативно-розыскного мероприятия задержан гражданин, у него обнаружены спортивный арбалет и две стрелы с примотанными свёртками. Внутри них находились сотовый телефон, сим-карта, медицинские шприцы, полимерные свёртки с наркотическим веществом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
«Робин Гудом» оказался 30-летний житель Улан-Удэ.
Изъятые наркотические средства направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Бурятии.
Возле улан-удэнской колонии поймали очередного «Робин Гуда» с арбалетом
Происшествия, Фото:
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