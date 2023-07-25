Неадекватный мужчина держит в страхе жителей посёлка в Бурятии

«Дети видели, как этот псих днём по улице без трусов ходил», - говорят местные жители



Жителей заиграевского посёлка Онохой беспокоит агрессивный и опасный мужчина, недавно выписавшийся из психбольницы. Они обратились к администрации посёлка и министерству внутренних дел Бурятии с просьбой помочь им. Обращение опубликовали в паблике «Аноним 03».



Жители Онохоя рассказывают, что выпущенный из психбольницы местный житель представляет угрозу для детей, к которым намеренно подходит на детских площадках. Только за один день произошло четыре подобных случая.



- Первый случай произошёл в магазине на Терешковой. Девочки пошли втроём в магазин, он набросился на них с матами, вёл себя агрессивно, чем очень напугал всех. Второй случай произошёл во дворе на Терешковой, где постоянно собирается много детей со всех дворов. Этот мужчина снова набрасывался с матами на детей, агрессивно вёл себя, - рассказала местная жительница.



Более того, мужчина пытался заманить одну из девочек к себе домой под предлогом зарядки её разряженного телефона. «Благо у нас родители бдительные, и окна на детскую площадку у всех выходят. Отец этой девочки выскочил, наорал на него», - поделилась жительница Онохоя.



По её словам, через 15 минут после этого мужчина вышел из подъезда с арбузом, разбил его у всех на глазах и начал швыряться кусками.



- По словам местных жителей, кто давно живёт в посёлке, этого человека неоднократно увозили на лечение в психбольницу. Абсолютно все подтверждают, что он крайне неадекватный и агрессивный. Бросается на всех. Вчера мамочка шла с малышом на руках, этот человек подбежал, дёргал её за плечо, - продолжила обеспокоенная женщина.



Но и это ещё не все выкрутасы мужчины. Люди говорят, что он частенько не прочь прогуляться нагишом по улицам.



- Часто голый по посёлку ходил. Сейчас непонятно, по какой причине его выпустили, ведь забрали его в прошлый раз на пожизненное пребывание в психбольницу. Пока шли до дома по дороге, предупредили компанию подростков. Дети нам рассказали, что два дня назад видели, как этот псих днём на улице без трусов ходил, - продолжила местная жительница



Люди просят принять срочно меры, «пока беда не случилась» и требуют «не довести ситуацию до трагедии».



- Человек явно опасен для общества! – подчёркивается в обращении.



Официальной реакции властей пока не поступало.

