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В погоне за лёгким заработком житель Бурятии лишился 200 тысяч

В погоне за лёгким заработком житель Бурятии лишился 200 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники были на связи целый месяц

57-летний житель Баргузинского района Бурятии попался на удочку лжеинвесторов.

В декабре 2022 года мужчина увидел в интернете объявление о лёгком заработке на инвестициях. Сельчанин поверил и за месяц отправил мошенникам 200 тысяч рублей.

- Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», также с февраля активизировались мошенники, обманывающие пожилых жителей Бурятии по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Одна из жертв – 77-летняя улан-удэнка – отдала сбережения, которые копила очень долгое время
мошенничество

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