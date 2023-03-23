Мошенники были на связи целый месяц
57-летний житель Баргузинского района Бурятии попался на удочку лжеинвесторов.
В декабре 2022 года мужчина увидел в интернете объявление о лёгком заработке на инвестициях. Сельчанин поверил и за месяц отправил мошенникам 200 тысяч рублей.
- Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», также с февраля активизировались мошенники, обманывающие пожилых жителей Бурятии по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Одна из жертв – 77-летняя улан-удэнка – отдала сбережения, которые копила очень долгое время.
В погоне за лёгким заработком житель Бурятии лишился 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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