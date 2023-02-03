На ребёнка напала неадекватная женщина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд указаний в связи с избиением маленькой девочки на улице в Улан-Удэ.
Видео, на котором запечатлено нападение, опубликовал на днях Бабр.Медиа.
- Второклассница шла домой из школы, когда на неё вдруг набросилась пенсионерка. Женщина начала бить школьницу по голове. К счастью, прохожая заступилась за девочку и отогнала агрессивную пенсионерку. Родители ребёнка уже обратились в полицию, - говорилось в публикации.
По данному факту в органах внутренних дел продолжается процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные процессуальные меры к изъятию и передаче данного материала в производство регионального следственного управления, а также представить доклад.
- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает Следственный комитет России.
Главный следователь России отреагировал на избиение девочки в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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