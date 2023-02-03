Главный следователь России отреагировал на избиение девочки в Улан-Удэ

На ребёнка напала неадекватная женщина



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд указаний в связи с избиением маленькой девочки на улице в Улан-Удэ.



Видео, на котором запечатлено нападение, опубликовал на днях Бабр.Медиа.



- Второклассница шла домой из школы, когда на неё вдруг набросилась пенсионерка. Женщина начала бить школьницу по голове. К счастью, прохожая заступилась за девочку и отогнала агрессивную пенсионерку. Родители ребёнка уже обратились в полицию, - говорилось в публикации.



По данному факту в органах внутренних дел продолжается процессуальная проверка.



Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные процессуальные меры к изъятию и передаче данного материала в производство регионального следственного управления, а также представить доклад.



- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает Следственный комитет России.

