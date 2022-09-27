Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника

В Кяхтинском районе Бурятии вынесли приговор 39-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погиб его пятилетний племянник.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло в конце мая. Мужчина живёт в селе Энхэ-Тала с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик Toyota ToyoAce. Мужчина регулярно ездил на нём, несмотря на отсутствие водительских прав.
В тот день мужчина взял с собой маленького сына и трёх детей младшего брата. На грузовике они поехали в соседнее село Тамир к знакомому. Все впятером разместились в трёхместной кабине.
На обратном пути домой на 38-м км автодороги Мурочи – Тамир – Кудара-Сомон» водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Пятилетний племянник мужчины вылетел наружу, и его придавило кабиной. Мальчик погиб на месте.
Остальные дети с различными травмами были госпитализированы в больницу.
В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал водителя виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
Приговором суда мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.