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Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника

Жителя Бурятии осудили за гибель в ДТП пятилетнего племянника
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии, СУ СКР по Бурятии
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным

В Кяхтинском районе Бурятии вынесли приговор 39-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погиб его пятилетний племянник.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло в конце мая. Мужчина живёт в селе Энхэ-Тала с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик Toyota ToyoAce. Мужчина регулярно ездил на нём, несмотря на отсутствие водительских прав.

В тот день мужчина взял с собой маленького сына и трёх детей младшего брата. На грузовике они поехали в соседнее село Тамир к знакомому. Все впятером разместились в трёхместной кабине.

На обратном пути домой на 38-м км автодороги Мурочи – Тамир – Кудара-Сомон» водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Пятилетний племянник мужчины вылетел наружу, и его придавило кабиной. Мальчик погиб на месте.

Остальные дети с различными травмами были госпитализированы в больницу.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.


Суд признал водителя виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Приговором суда мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года. 
ДТП смерть

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