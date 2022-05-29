В момент ДТП в салоне микрогрузовика находились четверо детей
Появились подробности аварии в Кяхтинском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём около 14.30 часов между сёлами Тамир и Кудара Сомон произошло опрокидывание микрогрузовика. В результате ДТП погиб восьмилетний мальчик - пассажир машины.
В УГИБДД по Бурятии сейчас сообщили, что за рулём автомобиля Toyota ToyoAce находился 39-летний житель района, не имеющий прав управления транспортом.
- В момент ДТП в транспортном средстве находились 4 несовершеннолетних мальчиков 2010, 2013, 2014 и 2016 года рождения (племянники водителя). 8-летний ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия, остальные дети доставлены в медицинское учреждение, - рассказали здесь.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП.
Стали известны подробности смертельной аварии в Бурятии
Происшествия, Фото:
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