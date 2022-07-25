Оперативники раскрыли квартирную кражу
21 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 45-летняя горожанка. Она рассказала, что из её квартиры пропал плазменный телевизор стоимостью около 41 тысячи рублей.
Женщина выходила из дома к своей приятельнице, оставив при этом дверь открытой, так как замок сломался.
К расследованию подключились сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что к пропаже имущества причастен 32-летний знакомый хозяйки квартиры. Он попал в объектив видеокамеры, расположенной неподалеку от дома. Вскоре мужчина был задержан.
Он признался, что пришёл к знакомой, но увидел, что дверь в квартиру не заперта, а внутри никого нет. Тогда он забрал телевизор и ушёл.
«Плазму» вор сдал в скупку за 7,5 тысяч рублей. Деньги к моменту задержания уже потратил.
- Злоумышленник нигде не работает, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Улан-Удэ лишилась «плазмы», оставив квартиру открытой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На место выезжали взрывотехники
Смертельный инцидент произошёл в бане
Оперативники раскрыли квартирную кражу
Проезд затруднён
Приехавшие спасатели включили звуковой сигнал спецтранспорта
Мужчина, несмотря на ножевое ранение, смог добраться до дома
Дом загорелся из-за старой проводки
Животное укусило мужчину за ногу
Сотрудники обратили внимание на пьяного мужчину на детской площадке
Водитель погиб на месте
Обстоятельства гибели мужчины выясняются
Женщина погибла на станции Нахабино
В выходные в ДТП пострадали двое детей, ехавших на велосипедах
Водитель скончался на месте
Инцидент произошёл возле подвесного моста