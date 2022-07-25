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Жительница Улан-Удэ лишилась «плазмы», оставив квартиру открытой

Жительница Улан-Удэ лишилась «плазмы», оставив квартиру открытой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Оперативники раскрыли квартирную кражу

21 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 45-летняя горожанка. Она рассказала, что из её квартиры пропал плазменный телевизор стоимостью около 41 тысячи рублей.

Женщина выходила из дома к своей приятельнице, оставив при этом дверь открытой, так как замок сломался.

К расследованию подключились сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что к пропаже имущества причастен 32-летний знакомый хозяйки квартиры. Он попал в объектив видеокамеры, расположенной неподалеку от дома. Вскоре мужчина был задержан.

Он признался, что пришёл к знакомой, но увидел, что дверь в квартиру не заперта, а внутри никого нет. Тогда он забрал телевизор и ушёл.

«Плазму» вор сдал в скупку за 7,5 тысяч рублей. Деньги к моменту задержания уже потратил.

- Злоумышленник нигде не работает, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража

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