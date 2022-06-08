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В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны

В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Женщина прятала наркотики в котельной своего дома

В Улан-Удэ транспортные полицейские в рамках операции «Канал-2022» задержали 54-летнюю женщину. У неё изъяли около двух килограммов марихуаны. Наркотики горожанка хранила для личного употребления.

- Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте при обыске по ранее возбуждённому уголовному делу, по месту жительства 54-летней улан-удэнки, в придомовой постройке, используемой в качестве котельной для обогрева дома, обнаружили и изъяли пакет с растительной массой с характерным запахом конопли. Проведенная в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятая масса – это марихуана весом около двух килограммов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


Женщина пояснила, что коноплю собрала на окрестных полях для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле полицейские поймали 36-летнюю улан-удэнку, которая везла в своём автомобиле мешок с 8 килограммами конопли. Её женщина собрала в Иволгинском районе для себя. 
наркотики марихуана

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