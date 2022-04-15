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Улан-удэнка насобирала восемь килограмм конопли

Улан-удэнка насобирала восемь килограмм конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина призналась, что собрала коноплю для себя

В Улан-Удэ сотрудники полиции, получившие анонимное сообщение, остановили автомобиль, за рулём которого была 36-летняя женщина.

Полицейские осмотрели машину и нашли мешок с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это около восьми килограммов конопли.

Женщина призналась, что собрала её в Иволгинском районе для собственного использования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». По этой статье можно получить лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

- От освидетельствования на предмет употребления наркотиков гражданка отказалась. В связи с чем в отношении неё составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом назначил штраф в размере четырёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


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