Улан-удэнка насобирала восемь килограмм конопли





В Улан-Удэ сотрудники полиции, получившие анонимное сообщение, остановили автомобиль, за рулём которого была 36-летняя женщина.Полицейские осмотрели машину и нашли мешок с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это около восьми килограммов конопли.Женщина призналась, что собрала её в Иволгинском районе для собственного использования.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». По этой статье можно получить лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.- От освидетельствования на предмет употребления наркотиков гражданка отказалась. В связи с чем в отношении неё составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом назначил штраф в размере четырёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.