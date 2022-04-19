Нарушительница угнала машину и устроила гонки с сотрудниками ГИБДД
В Иркутске на проспекте Маршала Жукова экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Марк 2», водитель которой двигался, совершая странные манёвры. Инспекторы остановили автомобиль, за рулём которого оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Пока сотрудники выяснили обстоятельства, пассажирка иномарки, пересела за руль и уехала.
Патрульный экипаж, включив сирену и проблесковые маяки, начал преследование иномарки. Неоднократно игнорируя требования полицейских об остановке, нарушая правила дорожного движения, увеличивая скорость, женщина пыталась уйти от преследования.
После погони лихачка была задержана. Ей оказалась 44-летняя жительница Забайкальского края, которая ранее многократно привлекалась за различные правонарушения ПДД.
В отношении женщины сотрудники дорожной полиции составили 33 административных материала. Среди них были: отказ от прохождения теста на опьянение, невыполнение требований полиции остановить машину, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения дорожных правил.
- Суд назначил нарушительнице наказание в виде двух суток ареста, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске женщина 33 раза нарушила ПДД, скрываясь от полиции
Происшествия, Фото:
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