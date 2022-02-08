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В Бурятии удалось справиться с зимним потопом

В Бурятии удалось справиться с зимним потопом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Село, которое топило в разгар зимы, окопали траншеями

В улусе Хурай-Хобок Тункинского района Бурятии в конце 2021 года произошёл выход наледных вод. Сегодня, спустя более чем месяц, работы по сдерживанию наледи продолжаются.

- Администрацией района организованы работы по отводу наледи от жилых домов. Прорублено два канала параллельно друг другу длиной 100 метров и 60 метров (ширина 60 см, глубина от 20 до 50 см), проведена отсыпка. Дополнительно обустроен третий водоотводной канал длиной 15 метров, шириной 2 метра. Проведена расчистка водоотводных каналов, проведена расчистка каналов от шуги, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.


5 февраля начались ледорезные работы и распиловка водоотводных каналов. Траншеи во льду роет полковая землеройная машина.

- На сегодняшний день, наледная обстановка стабильная. Угрозы подтопления жилых домов нет, проезд осуществляется для всех видов транспорта. Администрация Тункинского района продолжает распиловку льда, работу по обустройству отводных каналов, и расчистку каналов от шуги, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жительница Бурятии, гостившая в новогодние праздники дома у родителей в Хурай-Хобоке, ужаснулась увиденному. «Вода уже у порога домов, затопило гараж, постройки с живностью. Сигнализировали о беде неоднократно, вода прибывает с неимоверной скоростью», - рассказывала она.

В этот же день пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова в соцсетях одной из предварительных причин подтопления назвала внезапный выход из подземного месторождения термальных вод тёплого озера.

- Этот факт известен ещё советских времён, когда в 1970-80-х годах гидрогеологи проводили исследования, в окрестностях курортного посёлка Аршан. Как рассказывают старожилы, линза подземного озера термальных вод под Толтоем (местностью Хурай-Хобок) настолько обширна, что, по некоторым предположениям, превосходит запасы минеральных вод под знаменитым курортом Аршан, - рассказала Дора Хамаганова.

Тогда начали принимать меры для уменьшения потока течения подземных вод. Был введён в эксплуатацию экскаватор и трактор, чтобы сделать льдонакопительный ров.

- Мы понимаем, что жители попали в крайне неприятное положение. Их дома буквально топят внезапно излившиеся из глубины земли тёплые воды. Прямо сейчас обсуждаем, чем помочь людям, ведь они не виноваты в последствиях природного феномена. Хотя многого обещать, конечно, не можем, – заявлял глава Тункинского района Чингис Маншеев.

В конце января Дора Хамаганова рассказала, что водная стихия продолжают наносить ущерб местным жителям.

- Подтоплены грунтовыми надёжными водами два дома. Угрожают наледные воды и расположенным ниже мощной подстанции, жилым усадьбам села. Совместно с администрацией решено сделать отводные каналы, частично углубить русло речки. Выйдет экскаватор «Хёндай» одного из наших предпринимателей, попробуем сделать каналы, - сообщила Хамаганова.

В начале февраля в паблике Crimburyatia опубликовали видео, как местные жители подручными средствами всеми силами пытаются остановить течение подземных вод.

«Подземные воды топят село Хурай-Хобок в Тункинском районе Бурятии. Местные жители пытаются отвести воду своими силами, но этого недостаточно. Люди просят помощи республиканских властей», - рассказал автор поста.

Местные жители просили помощи у главы Бурятии Алексея Цыденова.

Через несколько дней в Тункинский район привлекли ту самую землеройную машину, чтобы начать копать траншеи для отвода наледи. 
подтопление наледные воды

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