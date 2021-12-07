Жителя Иркутской области будут судить за убийство 15-летней давности

Преступление он совершил, будучи подростком



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве человека 15 лет назад.



По версии следствия, в январе 2006 года двое молодых людей в городе Шелехов до смерти забили битами местного жителя. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.



По «горячим следам» сотрудники милиции задержали одного из подозреваемых. В дальнейшем его приговорили к длительному лишению свободы. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления, и его объявили в розыск. Уголовное дело было приостановлено.



- Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы по указанному преступлению. После совместно с сотрудниками уголовного розыска провели ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого. Все эти годы он скрывался от следствия, жил под другими персональными данными, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



5 августа в Иркутске мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей.



Уголовное дело направлено в суд.

