 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в республике перешагнул отметку в 70 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 1 декабря в Бурятии коронавирус преодолел отметку в 70 тысяч. Всего с начала пандемии зарегистрировано 70 002 случая заражений COVID-19. Из них 46% (32 473) приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки выявили 232 больных. В последние дни этот показатель «топчется» примерно на одном месте. Накануне сообщалось о 227 больных, до этого было +230, +236, +231 и т.п.

Всего в республике выздоровели от ковида 63 176 жителей Бурятии, в том числе за прошедшие сутки 346 человек.

За прошедшие сутки скончались 11 больных коронавирусом. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что восемь были старше 65 лет. Отметим, в последние дни летальных случаев было меньше: по девять, восемь, семь и менее смертей за сутки.

С начала пандемии от коронавируса умерли 2196 жителей Бурятии.

Сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1561 койка: занято – 1235, свободно 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.

В стационарах получают лечение 1235 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+21 за сутки).

В отделениях реанимации находится 120 пациентов, из них старше 65 лет – 64. На ИВЛ –76 пациентов, из которых старше 65-ти – 46.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 508 человек.

На данный момент завершили первичную вакцинацию от коронавируса 390 944 человек. Повторную вакцинацию начали 53 162 человек.

Число контактных лиц –13 696 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Запрещены новогодние хороводы вокруг ёлок и приглашённые артисты.

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов дал большое интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами.

QR-коды на катках Бурятии не понадобятся, подтвердили в правительстве республики.
коронавирус смерть профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП
В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, 01.12.2021
Виновнику аварии, у которого нет прав, 19 лет
В Улан-Удэ сбили 16-летнего подростка
В Улан-Удэ сбили 16-летнего подростка
Происшествия, 01.12.2021
Наезд произошёл прямо на «зебре»
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 01.12.2021
Сейсмособытие произошло во второй половине дня 
Читинец проиграл украденные полмиллиона рублей
Читинец проиграл украденные полмиллиона рублей
Происшествия, 30.11.2021
Молодой человек обокрал подругу женщины
Читинцы украли духи, чтобы выпить их
Читинцы украли духи, чтобы выпить их
Происшествия, 30.11.2021
«Жажда» настолько мучила мужчин, что они украли сразу 11 флаконов парфюма
В Бурятии парень зарезал пенсионерку и сбежал в лес
В Бурятии парень зарезал пенсионерку и сбежал в лес
Происшествия, 30.11.2021
Убийство произошло внезапно и без всякого повода
Житель Бурятии набросился с ножом на жену
Житель Бурятии набросился с ножом на жену
Происшествия, 30.11.2021
Нападавшего задержали росгвардейцы

В Чите подростка будут судить за ДТП, в котором погибла девочка
В Чите подростка будут судить за ДТП, в котором погибла девочка
Происшествия, 30.11.2021
В результате наезда погибла десятилетняя школьница  
В Улан-Удэ автомеханик снял колёса с припаркованной машины
В Улан-Удэ автомеханик снял колёса с припаркованной машины
Происшествия, 30.11.2021
Вора спугнул бдительный водитель, проезжавший мимо  
В пригороде Улан-Удэ щенят выбросили умирать, облив водой
В пригороде Улан-Удэ щенят выбросили умирать, облив водой
Происшествия, 30.11.2021
Неизвестные выкинули щенков умирать на мороз  
В Иркутской области насильника и убийцу женщин приговорили к 20 годам
В Иркутской области насильника и убийцу женщин приговорили к 20 годам
Происшествия, 30.11.2021
Об одной из жертв стало известно только на допросе
В Бурятии сгорели коровы и телята
В Бурятии сгорели коровы и телята
Происшествия, 30.11.2021
Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^