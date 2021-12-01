В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 1 декабря в Бурятии коронавирус преодолел отметку в 70 тысяч. Всего с начала пандемии зарегистрировано 70 002 случая заражений COVID-19. Из них 46% (32 473) приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего в республике выздоровели от ковида 63 176 жителей Бурятии, в том числе за прошедшие сутки 346 человек.
За прошедшие сутки скончались 11 больных коронавирусом. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что восемь были старше 65 лет. Отметим, в последние дни летальных случаев было меньше: по девять, восемь, семь и менее смертей за сутки.
С начала пандемии от коронавируса умерли 2196 жителей Бурятии.
Сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1561 койка: занято – 1235, свободно 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.
В стационарах получают лечение 1235 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+21 за сутки).
В отделениях реанимации находится 120 пациентов, из них старше 65 лет – 64. На ИВЛ –76 пациентов, из которых старше 65-ти – 46.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 508 человек.
Число контактных лиц –13 696 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Запрещены новогодние хороводы вокруг ёлок и приглашённые артисты.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов дал большое интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами.
QR-коды на катках Бурятии не понадобятся, подтвердили в правительстве республики.