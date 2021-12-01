В Бурятии за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 1 декабря в Бурятии коронавирус преодолел отметку в 70 тысяч. Всего с начала пандемии зарегистрировано 70 002 случая заражений COVID-19. Из них 46% (32 473) приходится на жителей Улан-Удэ.











Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 508 человек.











Число контактных лиц –13 696 человек.