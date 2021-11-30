QR-коды на катках Бурятии не понадобятся



Недавно администрация Улан-Удэ сообщала, что этой зимой в городе будут работать семь катков с массовым прокатом . Информации, когда откроется самый большой из них – на Центральном стадионе – пока не было.





Для активного отдыха на ледовых катках в Бурятии не потребуются ни QR-коды о вакцинации от коронавируса, ни документы о перенесённом заболевании или медотводе от вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- На сегодняшний день среди объектов, допуск в которые осуществляется на основе документов о вакцинации или перенесённом заболевании, катков нет, - пояснили в правительстве республики.