Глава Бурятии ответил на «бредовые идеи» противников вакцинации

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Алексей Цыденов дал интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами



27 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью на актуальные «коронавирусные темы».



Ведущий:



- Главная тема у нас сегодня – это вакцинация. Расскажите, пожалуйста, о статистике, сколько у нас в республике вакцинированных и какие темпы вакцинации сейчас?



Алексей Цыденов:



- У нас на сегодня достаточно хорошими темпами идёт вакцинация, среди взрослого населения у нас 719 тысяч человек, 439 тысяч – вакцинировано первым компонентом. Это 61% от всего взрослого населения. Если брать от плана, что у нас 80% должно быть вакцинировано с учётом медотводов и всего остального, то от плана у нас уже 76% от объёма вакцинации. То есть мы неплохо идём, у нас люди ответственно к этому подходят. Я пользуюсь случаем, хотел бы всех поблагодарить, всех, что ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких, окружающих.



- Когда ввели систему куар-кодов, многие люди не понимали, что это такое, были стычки с охранниками, все это видели, эти видео выкладывали в интернете. Как вы думаете, с чем это связано? Сейчас уже улучшилась ситуация?



- Сейчас ситуация в целом улучшилась, более спокойно относятся. Конечно, есть люди, которые активно выступают против куар-кодов. Надо понимать, что не против куар-кодов, а против вакцинации, потому что код – это всего лишь подтверждение, что у тебя есть иммунитет: это либо вакцина, либо переболел в течение ближайших шести месяцев. Таких людей всё меньше, но они остаются.



Я хочу к таким людям обратиться, кто активно против вакцинации: вакцинация, уважаемые земляки, единственный вариант выйти в нормальный режим нашей жизни. Это формирование общего иммунитета, чтобы ковид для нас был как обычный грипп, ОРВИ, то есть такое, к чему мы привыкли, и то, что не несёт такой ущерб здоровью и не приводит к смертности. Поэтому нам нужно вакцинироваться. Конечно, можно переболеть и получить иммунитет, но без вакцины часто болезнь проходит тяжело, много последствий после болезни, требующих большого реабилитационного периода.



Если же ковид прошёл в тяжёлой форме, имеются последствия на работу лёгких и практически всех органов, и требуется длительный реабилитационный период. Падает производительность, падает жизненный тонус, и человеку нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни.



Вакцинация помогает, даже если заболел. Во-первых, в десятки раз падает вероятность заболеть, во-вторых, даже если заболел, то болезнь проходит в лёгкой форме. Я на себе это испытал, я был вакцинирован и ревакцинирован. С учётом моего графика немножко подорвал иммунитет, и заболел, но у меня коронавирус за семь дней прошёл без всяких последствий. Сначала меня в больницу госпитализировали, а когда поняли, что нет смысла меня там держать, отпустили домой, и через семь дней я уже был готов к работе.



Поэтому вакцинация – это единственный путь формирования иммунитета.



Я бы хотел подчеркнуть, что те люди, которые не хотят вакцинироваться, должны подумать не только о себе, но и о других. «Не хочу вакцинироваться» - это твоя личная позиция, ты имеешь право рисковать своим здоровьем, но ты же живёшь в обществе, и ты также получаешь услуги здравоохранения. Если ты сам заболел, пока это выявится, ты ходишь и других заражаешь, представляешь угрозу для общества.



Плюс, когда ты заболел, тебя госпитализируют в больницу, ты занимаешь койкоместо. У многих людей есть хронические заболевания, им нужна медицинская помощь, а за счёт того, что мы постоянно занимаем дополнительные места ковидными больными, эти люди не получают помощь или получают её в меньшем объёме. И если можно это предотвратить, если можно создать условия, когда у нас все получают медицинскую помощь, то это надо делать. Когда люди будут вакцинированы, и у них будет иммунитет, то тот же ковид можно легко перенести дома, и не надо будет занимать места в больницах и т.д. Ответственный подход не только к себе, но и к своим близким и окружающим. Я прошу всех ещё раз подумать о вакцинации.



Цыденов ответил антиваксерам



- Мы все постоянно слышим много вбросов, всякой информации про последствия вакцинации и всего остального. Люди с вакцинами живут уже многие десятки лет. Мы все вакцинированы с детства, сейчас есть такая прививка БЦЖ, есть комплексная вакцина, которую новорождённым ставят. Всё это - формирование иммунитета. Прививки от клещевого энцефалита вся Бурятия ставит постоянно, у нас по поводу этого и никаких вопросов нет, от гриппа мы прививаемся чтобы легче его проходить. Целый комплекс разных вакцин и разных прививок, которыми мы пользуемся и это позволяет усилить иммунитет, снизить негативные последствия. И мы к этому привыкли, это нормально. Чем прививка от ковида отличается от остальных вакцин, которые мы спокойно ставим? Повторюсь, в лес идём - все от клещевого энцефалита вакцинируемся, у нас все пожарные, все лесники каждый год вакцинируются, и это нормально.



Можно послушать разные бредовые идеи о том, что «вот, нас оцифровали, всем дали номера». Господа, откройте паспорт, у вас в паспорте номер стоит, ничего, паспорт жить не мешает. Потом у каждого есть телефон, у телефона номер, вы сами свой номер всем раздаете, друзьям, знакомым. То есть это всё такие мысли из области нерационального.



И поэтому я ещё раз ко всем хотел бы обратиться, сказать о том, что формирование коллективного иммунитета, вакцинация – это на сегодня единственный доступный путь перейти нам в итоге к нормальной жизни. То есть когда все будут вакцинированы или, не дай бог, переболеют, будет сформирован коллективный иммунитет - то и меры ограничения тоже будут снижаться. Потому что какой смысл вводить контроль куар-кодов на входе, когда люди вакцинированы и с иммунитетом и так.



И я наш бизнес понимаю, для него это издержки. Общепиту и торговым центрам надо выделять отдельных людей, которые стоят и проверяют наличие вакцины или подтверждение о том, что переболел. То есть это затраты на персонал дополнительные, это ограничения потока в любом случае.



Наш бизнес, хотел бы отдать должное, коллеги хотел бы вас поблагодарить, ответственно ко всему относятся. Те, кто явно не хочет соблюдать общие требования, таких единицы. В целом наш бизнес ответственный и, спасибо вам, коллеги, за такой подход.



Все видят, что в мире происходит. Сейчас волна в Европе - закрывается всё. Есть страны, где непривитым запрещено вообще из дома выходить. Мы до такого не дожили, у нас другая ситуация. При этом я бы хотел ещё сказать, подчеркнуть отдельно – мы видим результаты того, что у нас большой процент вакцинированных.



В целом по отчётности заражаемость в сутки примерно плюс-минус близка к тому, что было летом, но по тяжести, по нагрузке на медперсонал совсем другая картина. Это результаты вакцинации, у нас уже большое количество людей вакцинировано, и часть переболело.



Летом, когда у нас был пик заболеваемости, когда мы вводили вынужденный локдаун, у нас было занято 3 тысячи 200 мест в больницах. А сейчас - 1200. Ковидных коек сейчас в три раза меньше. И когда с 1 по 7 ноября президент дал право ввести локдаун, мы вводить не стали. Единственно, мы повысили требование по куар-кодам, но ничего не закрывали, потому что у нас не было к этому предпосылок. То есть у нас нагрузка на систему здравоохранения меньше, чем летом была. Куар-коды – для того, чтобы быстрее перейти к нормальной жизни



При этом задача по вакцинации уже перманентная. Если вы переболели — через шесть месяцев нужно вакцинироваться, переболевшим весной пришло время ревакцинироваться. Тем, кто вакцину сделал в марте или в апреле – тоже надо поддерживать свой иммунитет.



У нас люди ответственные, у нас тех, кто явно поверил недостоверной информации и проникся ей, яро отказывается от вакцинации таких немного, они как раз попадут в 20%. Нам 80% надо вакцинировать, 20% по разным причинам не вакцинируются, они в эти 20% и попадут. Мы же их не ограничиваем, из дома выходить не запрещаем, продуктовые магазины, магазины первой необходимости, пожалуйста, они доступны.



Куак-коды в общественном транспорте не планируют



- То, что касается получения самих документов о вакцинации, куар-кодов, их можно скачать на Госуслугах. Не у всех есть смартфон, не у всех есть доступ к интернету, не все на «ты» с интернет-технологиями, в таком случае куар-код можно получить в МФЦ. Там распечатают и выдадут в бумажном виде. Также справку в бумажном виде можно получить в поликлинике, она выдаётся сразу после введения первого компонента вакцины. Любой вариант возможен, главное, чтобы такое подтверждение было и у людей тогда свободный проход.



Есть такая практика в некоторых регионах, когда проверяют куар-коды в общественном транспорте, но мы такое не планируем.



У нас с общественным транспортом вообще отдельная история, много проблем, жалоб. Мы плотно занимаемся этим вопросом, пока не самые большие сдвижки в этом направлении. В прошлом году 42 автобуса купили новых, буквально на днях поступили еще два новых больших автобуса, их купили за президентскую дальневосточную субсидию. Понимаем, что сильно эти два автобуса не повлияют.



Также наряду с борьбой с коронавирусом сейчас стоит наиболее остро вопрос развития малого и среднего бизнеса. Расширены возможности для их работы: разрешили работать банкетным залам и ночным клубам, но только при условии, что коллеги сами ответственно будут относиться к здоровью своих посетителей, обеспечивать контроль и пускать на мероприятия только тех, кто имеет куар-коды.



«Быстрее перейти в нормальный режим работы»



- Мы понимаем, что скоро новогодние праздники. Как у аграриев весенний день год кормит, также и новогодние корпоративы многим позволят покрыть убытки. И люди всё равно будут собираться. Праздники есть праздники, и все будут искать варианты, как их отпраздновать. И чтобы не провоцировать какие-то нелегальные вещи, лучше всё сделать, обеспечив для всех безопасность, с необходимым контролем, чтобы не было коллективного заражения. Поэтому мы дали возможность бизнесу работать, хотя ситуация пока у нас непростая.



Сейчас заболеваемость замерла на месте: мы перестали расти, но и сказать, что уверенно пошли вниз нельзя. Хотелось бы конечно переломить ситуацию и добиться снижения заболеваемости. Поэтому просьба к представителям ресторанного бизнеса и сферы развлечений. Уважаемые коллеги, отнеситесь с большой ответственностью.



Чем быстрее пройдёт вакцинация, чем быстрее мы все вакцинируемся, тем быстрее перейдём в нормальный режим работы и для бизнеса, и для системы здравоохранения, и для всех.



Ограничений пока не ожидается



- То есть в ближайшее время нам не ждать никаких локдаунов и дополнительных ограничений?



- На сегодня ситуация с ковидом не располагает к тому, чтобы вводить какие-то локдауны, ограничения.



Повторюсь, мы пошли на дополнительные послабления, навстречу бизнесу, расширили возможность работы общепита, убрали ограничения режима работы до 23 часов, разрешили банкеты опять же при условии, что коллеги сами ответственно отнесутся к здоровью и благополучию посетителей.











