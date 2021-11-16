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В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка

В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
Бизнес,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП устроила водитель внедорожника

Сегодня днём в Улан-Удэ на улице Бограда сбили 16-летнюю девушку.

- По предварительным данным, около 12:45 водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на девочку 2005 года рождения. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девушку с травмами доставили для осмотра в больницу.

Этот наезд на пешехода стал 214-м по счёту с начала года в Бурятии. В этом году в республике погибли 25 людей, попавших под колёса автомобилей.
ДТП

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