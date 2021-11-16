ДТП устроила водитель внедорожника
Сегодня днём в Улан-Удэ на улице Бограда сбили 16-летнюю девушку.
- По предварительным данным, около 12:45 водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на девочку 2005 года рождения. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девушку с травмами доставили для осмотра в больницу.
Этот наезд на пешехода стал 214-м по счёту с начала года в Бурятии. В этом году в республике погибли 25 людей, попавших под колёса автомобилей.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
Бизнес, Фото:
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