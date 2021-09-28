Иркутянин взял у школьника велосипед покататься и угнал его

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Родители мальчика обратились в полицию



В Иркутске в полицию обратились родители 10-летнего мальчика. Когда их сын находился в парке имени Парижской коммуны, к нему подошёл неизвестный и попросил покататься на велосипеде, после чего, завладев транспортным средством, скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшие оценивают ущерб в более чем 30 тысяч рублей.



Внешность преступника зафиксировала одна из камер наблюдения. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.



Сотрудники уголовного розыска также призывают самостоятельно явиться подозреваемого в краже в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

