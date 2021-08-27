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Забайкальцу назначили обязательные работы за пьяную езду

Забайкальцу назначили обязательные работы за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина не впервые ездил нетрезвым за рулём

Жителя города Краснокаменск Забайкальского края признан виновным в повторной езде в нетрезвом виде.

Днём 3 марта после употребления спиртного мужчина сел за руль автомобиля Mitsubishi Airtrek. Но вскоре его остановили сотрудники полиции. Согласно акту освидетельствования, у него установлено содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,399 мг/л.

Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил его права управления транспортом сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
алкогольное опьянение

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