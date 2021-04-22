На девушку возбудили уголовное дело
В Кяхтинском районе за мошенничество при получении выплат к уголовной ответственности будет привлечена местная жительница, сообщили в МВД по Бурятии.
В июне прошлого года безработная 20-летнияя жительница села Усть-Киран встала на учет в Центр занятости населения. Сельчанке были назначены пособия по безработице. Однако спустя неделю она официально трудоустроилась кассиром в торговую точку и не уведомила об этом Центр занятости населения. Так что девушка продолжала получать начисления.
Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.
Жительница Бурятии незаконно получала пособие по безработице
Происшествия, Фото:
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