Воров привлекали только мини-грузовики
С сентября по декабрь прошлого года в дежурные части отделов полиции в Иркутске поступило несколько сообщений от владельцев мини-грузовиков. По ночам из их транспорта пропадали аккумуляторы.
Полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 28-летний уроженец Ангарска и его 20-летний знакомый.
Предварительно установлена причастность подозреваемых к семи кражам аккумуляторов. Однако в ходе обысков у подозреваемых обнаружены свыше 30 автоаккумуляторов, которые похожим способом могли быть ранее украдены у иркутян.
Полицейские призывают пострадавших прийти в ближайший отдел полиции или позвонить ответственному сотруднику +79246291306.
Уголовные дела, возбуждённые по статье «Кража», объединены в одно производство, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов
Происшествия, Фото:
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