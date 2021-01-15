 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов

В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Воров привлекали только мини-грузовики

С сентября по декабрь прошлого года в дежурные части отделов полиции в Иркутске поступило несколько сообщений от владельцев мини-грузовиков. По ночам из их транспорта пропадали аккумуляторы.

Полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 28-летний уроженец Ангарска и его 20-летний знакомый.

Предварительно установлена причастность подозреваемых к семи кражам аккумуляторов. Однако в ходе обысков у подозреваемых обнаружены свыше 30 автоаккумуляторов, которые похожим способом могли быть ранее украдены у иркутян.

Полицейские призывают пострадавших прийти в ближайший отдел полиции или позвонить ответственному сотруднику +79246291306.

Уголовные дела, возбуждённые по статье «Кража», объединены в одно производство, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов
В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов
Происшествия, 15.01.2021
Воров привлекали только мини-грузовики
В Улан-Удэ поймали ещё одну собаку, сильно искусавшую мальчика
В Улан-Удэ поймали ещё одну собаку, сильно искусавшую мальчика
Происшествия, 15.01.2021
После страшных нападений в Улан-Удэ ловят бездомных собак и работают с хозяевами домашних псов  
Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё
Житель Бурятии украл у родственницы постельное бельё
Происшествия, 15.01.2021
Вор продал украденное местным жителям
В Бурятии «чёрный лесоруб» набил чурками микроавтобус
В Бурятии «чёрный лесоруб» набил чурками микроавтобус
Происшествия, 15.01.2021
Микроавтобус был специально переоборудован под перевозку древесины
Жителю Бурятии дали приличный срок за попытку убийства
Жителю Бурятии дали приличный срок за попытку убийства
Происшествия, 15.01.2021
Ссора приятелей едва не окончилась убийством
В Иркутске водитель «БМВ X5» устроил ДТП с восемью машинами
В Иркутске водитель «БМВ X5» устроил ДТП с восемью машинами
Происшествия, 15.01.2021
В результате крупной аварии пострадала женщина
В Улан-Удэ студент с наркотиками пытался убежать от росгвардейцев
В Улан-Удэ студент с наркотиками пытался убежать от росгвардейцев
Происшествия, 15.01.2021
Молодой человек выдал себя подозрительным поведением
В Бурятии пожарные предотвратили взрыв
В Бурятии пожарные предотвратили взрыв
Происшествия, 15.01.2021
Пожарные сделали это с риском для жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^