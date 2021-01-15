В Иркутске друзья украли больше 30 аккумуляторов

Воров привлекали только мини-грузовики



С сентября по декабрь прошлого года в дежурные части отделов полиции в Иркутске поступило несколько сообщений от владельцев мини-грузовиков. По ночам из их транспорта пропадали аккумуляторы.



Полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 28-летний уроженец Ангарска и его 20-летний знакомый.



Предварительно установлена причастность подозреваемых к семи кражам аккумуляторов. Однако в ходе обысков у подозреваемых обнаружены свыше 30 автоаккумуляторов, которые похожим способом могли быть ранее украдены у иркутян.



Полицейские призывают пострадавших прийти в ближайший отдел полиции или позвонить ответственному сотруднику +79246291306.



Уголовные дела, возбуждённые по статье «Кража», объединены в одно производство, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







