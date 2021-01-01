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В Иркутской области полицейские спасли женщину на пожаре

В Иркутской области полицейские спасли женщину на пожаре
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Стражи правопорядка помогли ей выбраться из горящего строения

Около полуночи в городе Тайшете Иркутской области к находящимся на маршруте патрулирования инспекторам дорожно-патрульной службы обратился местный житель и сообщил о возгорании деревянного одноэтажного дома. Правоохранители незамедлительно передали информацию о случившемся в дежурную часть полиции и, не теряя ни минуты, выехали на место происшествия. В это же время к указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы.

Увидев охваченный пламенем дом, сотрудник ППС сержант полиции Константин Мусиньян и инспектор ДПС лейтенант полиции Евгений Воронин поспешили на помощь жильцам. Войдя на территорию домовладения, они увидели возле дома пожилого мужчину, который сообщил, что внутри осталась его супруга.

Стражи правопорядка зашли в сильно задымлённое помещение, нашли пожилую женщину, которая на тот момент находилась в шоковом состоянии, и эвакуировали из горящего строения. После этого полицейские отвезли пенсионеров к знакомым. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Благодаря действиям сотрудников полиции при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


пожар Иркутская область
 
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