Стражи правопорядка помогли ей выбраться из горящего строения
Около полуночи в городе Тайшете Иркутской области к находящимся на маршруте патрулирования инспекторам дорожно-патрульной службы обратился местный житель и сообщил о возгорании деревянного одноэтажного дома. Правоохранители незамедлительно передали информацию о случившемся в дежурную часть полиции и, не теряя ни минуты, выехали на место происшествия. В это же время к указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы.
Увидев охваченный пламенем дом, сотрудник ППС сержант полиции Константин Мусиньян и инспектор ДПС лейтенант полиции Евгений Воронин поспешили на помощь жильцам. Войдя на территорию домовладения, они увидели возле дома пожилого мужчину, который сообщил, что внутри осталась его супруга.
Стражи правопорядка зашли в сильно задымлённое помещение, нашли пожилую женщину, которая на тот момент находилась в шоковом состоянии, и эвакуировали из горящего строения. После этого полицейские отвезли пенсионеров к знакомым. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Благодаря действиям сотрудников полиции при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские спасли женщину на пожаре
Происшествия, Фото:
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