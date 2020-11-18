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Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое

Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ перед судом предстал мужчина, набросившийся на приятеля с ножом из ревности.

Двое друзей встретились и начали распивать спиртное. Один из них четыре дня назад пережил расставание с возлюбленной, с которой жил вместе. Во время задушевной беседы шёл разговор об этой женщине. На свою беду, приятель мужчины признался, что знал её слишком близко. «Да, я с ней несколько раз спал», - рассказал он.

В друге взыграла ревность, хоть со своей дамой сердца он и расстался. Он разозлился, схватил нож и пырнул приятеля. Ножевым ударом было повреждено лёгкое, причинён гемоторакс.

- Подсудимый признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Попова.

Осуждённому мужчине 49 лет. Он никогда не был судим, характеризуется положительно. До суда работал контролёром складских помещений у индивидуального предпринимателя.


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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