В Бурятии произошло землетрясение

Сейсмособытие случилось вчера вечером



Накануне, в 21:32 в 43 км восточнее от населённого пункта Улюнхан Курумканского района Бурятии произошло землетрясение, магнитудой 4,3.



Со слов оперативных дежурных ЕДДС Курумканского и Баунтовского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по республике.



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.







