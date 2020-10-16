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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейсмособытие случилось вчера вечером

Накануне, в 21:32 в 43 км восточнее от населённого пункта Улюнхан Курумканского района Бурятии произошло землетрясение, магнитудой 4,3.

Со слов оперативных дежурных ЕДДС Курумканского и Баунтовского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.



землетрясение
 
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