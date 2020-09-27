В Бурятии горели кладовка и нежилой дом

В обоих случаях была одинаковая причина пожара



В Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём произошло два пожара.



Вчера в 11 часов вечера в посёлке Каменск Кабанского района загорелась дощатая кладовая с навесом. На место выехали пожарные ПЧ №28 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы.



- В результате пожара повреждена наружная стена кладовой на площади 6 кв. м. и наружная стена навеса на площади 2 кв. м. Благодаря оперативной работе пожарных огонь не распространился. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Вчера вечером в селе Сотниково Иволгинского района загорелся нежилой дом. На место пожара выехала пожарная часть №21 6-ого Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы.



На момент прибытия подразделения горели потолочные перекрытия дома. В результате пожара повреждены только они.Пожарные не допустили распространения огня на крышу и остальную часть дома. Пристрой также не был повреждён.



Причина пожара, предположительно, неосторожное обращение с огнём.





