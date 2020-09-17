ДТП в Братске унесло жизни двух человек

По предварительным данным, около 16 часов на 281 километре автодороги «Вилюй» 52-летний водитель автомобиля «SsangYong Actyon Sports», житель посёлка Речушка Нижнеилимского района, выехал на полосу встречного движения. В результате автомобиль столкнулся с «Шевроле-Нива 212300-55».





65-летний водитель и 42-летний пассажир отечественного автомобиля погибли от полученных травм. Погибшие – жители Правобережного района Братска.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







16 сентября в Братске на федеральной автодороге «Вилюй» в ДТП погибли два человека.Водитель пикапа с травмами различной степени тяжести госпитализирован.