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ДТП в Братске унесло жизни двух человек

ДТП в Братске унесло жизни двух человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

16 сентября в Братске на федеральной автодороге «Вилюй» в ДТП погибли два человека.

По предварительным данным, около 16 часов на 281 километре автодороги «Вилюй» 52-летний водитель автомобиля «SsangYong Actyon Sports», житель посёлка Речушка Нижнеилимского района, выехал на полосу встречного движения. В результате автомобиль столкнулся с «Шевроле-Нива 212300-55».


65-летний водитель и 42-летний пассажир отечественного автомобиля погибли от полученных травм. Погибшие – жители Правобережного района Братска.

Водитель пикапа с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть
 
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