Жителя Иркутской области будут судить за убийство 17-летней давности

Мужчина задушил знакомую девушку и спрятал тело в лесу



В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, совершённом почти 17 лет назад.



По версии следствия, в конце декабря 2003 года в лесу около посёлка Тыреть Заларинского района мужчина задушил 27-летнюю знакомую. После присыпал тело снегом. Останки убитой были обнаружены лишь спустя семь лет.



Следователи, работая по преступлениям прошлых лет, вновь допросили свидетелей произошедшего и вышли на след подозреваемого. В конце июня 2020 года мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел для дачи показаний. На допросе подозреваемый не стал отрицать своей причастности к убийству, подробно рассказав о преступлении.



Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

