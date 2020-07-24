 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в кепке и «Адидасе»

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в кепке и «Адидасе»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полиция ищет подозреваемого в грабеже

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают мужчину, который днём 18 июля, сбежал из продуктового магазина по улице Хантаева с чужими деньгами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает МВД по Бурятии.

В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180, худощавого телосложения.

Был одет в спортивную кофту с тремя лампасами тёмно-синего цвета, штаны с накладными карманами, кроссовки, кепку темно-синего цвета.

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)34-82-62 или 112.

грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинский лже-перегонщик автомобилей обманывал клиентов
Читинский лже-перегонщик автомобилей обманывал клиентов
Происшествия, 24.07.2020
Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
В Бурятии пойманного на границе иностранца отправили в колонию
В Бурятии пойманного на границе иностранца отправили в колонию
Происшествия, 24.07.2020
Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
В Бурятии не могут найти тело утонувшей девочки
В Бурятии не могут найти тело утонувшей девочки
Происшествия, 24.07.2020
Утонувшую девочку ищут с середины июля
В Иркутской области тело убитого расчленили и сожгли
В Иркутской области тело убитого расчленили и сожгли
Происшествия, 24.07.2020
Жертву убили, чтобы он не сообщил о грабеже
В Бурятии дотла сгорело здание администрации
В Бурятии дотла сгорело здание администрации
Происшествия, 24.07.2020
Из-за позднего обнаружения пожара здание полностью выгорело изнутри
В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
Происшествия, 24.07.2020
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
Происшествия, 24.07.2020
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Происшествия, 24.07.2020
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
В Бурятии тракторист сбил пешехода
В Бурятии тракторист сбил пешехода
Происшествия, 24.07.2020
ДТП произошло в переулке
В Чите демонтируют торговую «самоволку»
В Чите демонтируют торговую «самоволку»
Происшествия, 23.07.2020
Принудительный демонтаж состоится 28 июля
В Улан-Удэ оба водителя после ДТП обвиняли друг друга
В Улан-Удэ оба водителя после ДТП обвиняли друг друга
Происшествия, 23.07.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
За полгода в Бурятии неопытные водители попали в 40 ДТП
За полгода в Бурятии неопытные водители попали в 40 ДТП
Происшествия, 23.07.2020
Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
Угарным газом на пожаре отравилась 89-летняя братчанка
Угарным газом на пожаре отравилась 89-летняя братчанка
Происшествия, 23.07.2020
Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^