В Улан-Удэ ищут подозреваемого в кепке и «Адидасе»





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают мужчину, который днём 18 июля, сбежал из продуктового магазина по улице Хантаева с чужими деньгами.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает МВД по Бурятии.В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180, худощавого телосложения.Был одет в спортивную кофту с тремя лампасами тёмно-синего цвета, штаны с накладными карманами, кроссовки, кепку темно-синего цвета.При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)34-82-62 или 112.