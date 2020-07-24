В Улан-Удэ ищут подозреваемого в кепке и «Адидасе»

Полиция ищет подозреваемого в грабеже
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают мужчину, который днём 18 июля, сбежал из продуктового магазина по улице Хантаева с чужими деньгами.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает МВД по Бурятии.
В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180, худощавого телосложения.
Был одет в спортивную кофту с тремя лампасами тёмно-синего цвета, штаны с накладными карманами, кроссовки, кепку темно-синего цвета.
При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)34-82-62 или 112.
Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
Утонувшую девочку ищут с середины июля
Жертву убили, чтобы он не сообщил о грабеже
Из-за позднего обнаружения пожара здание полностью выгорело изнутри
Женщина систематически избивала ребёнка
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
ДТП произошло в переулке
Принудительный демонтаж состоится 28 июля
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
Авария произошла в центре города
Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника