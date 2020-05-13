Граждане верят незнакомцам и сообщают по телефону реквизиты банковских карт, теряя свои сбережения
За сутки восемь забайкальцев стали жертвами мошенников.
Намереваясь приобрести двигатель к автомобилю «Ниссан Кондор», в Интернете житель города Хилок нашёл объявление о товаре и оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный и попросил предоплату в сумме 98 970 рублей. Мужчина перечислил данную сумму. После этого «продавец» сообщил, что двигатель якобы надо заказывать на другой базе. Для этого необходимо оплатить всю сумму. В результате мужчина перечислил неизвестным 329 тысяч рублей. После этого связь с ними прервалась.
Ночью 46-летнему читинцу позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его карты пытаются снять деньги. Для сохранности их необходимо перевести на так называемый «безопасный счёт». Для этого попросил продиктовать номер банковской карты и код подтверждения, что и сделал потерпевший. Получив доступ к личному кабинету, неизвестные похитили 130 тысяч рублей.
В этот же день с заявлениями о хищении денежных средств с банковских карт обратились ещё четверо читинцев и два жителя Борзинского района. Сумма причиненного им ущерба составила от трёх до 60 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец лишился денег, покупая двигатель
Происшествия, Фото:
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