В России 771 новый случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи



Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге, сообщает оперативный штаб.



В Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской - 11, в Дагестане - 10. По семь новых случаев в Калининградской области и Пермском крае, по пять - в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и Бурятии, по четыре - в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях.



Всего на сегодняшний день зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах.



Умерло 30 человек. За минувшие сутки скончались трое человек в Москве, а также жители Московской области, Пермского края и Чечни.



За всё время выздоровели 235 человек.

