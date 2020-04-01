Дым отрезал путь спасения жильцам
В 23:51 пожарным поступило сообщение о сильном задымлении в трёхэтажном многоквартирном доме в поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии. Пожарный расчёт прибыл в 23:55, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В это время горела нежилая квартира на втором этаже, потребовалась срочная эвакуация людей. 11 жильцов дома вышли самостоятельно, однако быстро распространявшийся дым отрезал путь спасения остальным жильцам.
Огнеборцы Андрей Хабаров, Алексей Бондарев и Евгений Белоусов в составе звена газодымозащитной службы ликвидировали возгорание. В это время начальник караула Андрей Мурзин при помощи пожарного Цыбикдоржиева и водителя пожарного автомобиля Геннадия Козлова по трёхколенной лестнице с балкона третьего этажа спас из окна четырёх человек, в том числе двоих детей.
В это же время водитель пожарного автомобиля Николай Кокорин и заместитель начальника пожарной части Сергей Дмитриев установили трехколенную лестницу на балкон другой квартиры. По ней спаслись два взрослых человека.
Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём неизвестных. Ведь попасть в нежилую квартиру было очень легко.
В Бурятии жильцов горящего дома снимали с балконов
Происшествия, Фото:
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