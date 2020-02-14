Пожар произошёл на улице Коммунистическая
Сегодня утром около 8 часов утра на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухквартирном доме по улице Коммунистическая.
На момент прибытия пожарной охраны из окна шёл дым. Площадь пожара составила 2 кв. м.
Предварительной причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи в квартире, которая периодически отапливалась хозяевами.
На место прибыли две единицы техники и семь пожарных.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики реагировали на пожары пять раз, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в загоревшемся тепляке погиб мужчина.
В центре Улан-Удэ горел двухквартирный дом
Происшествия, Фото:
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